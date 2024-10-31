Air Arabia с 27 декабря начнет летать из Екатеринбурга в столицу ОАЭ

С 27 декабря 2024 года авиакомпания Air Arabia планирует запустить рейсы Екатеринбург — Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, вылеты будут выполняться в 09:50 по вторникам и пятницам. Стоимость билетов начинается от 21,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Время в пути составит около 5 часов 20 минут. Перевозки будут осуществляться на Airbus A320. «Открытие нового направления подарит путешественникам ещё больше удобных стыковок из Екатеринбурга на Шри-Ланку, в Индию и Непал, а также в другие страны Ближнего Востока»,— считает авиаперевозчик.

Напомним, Air Arabia с осени увеличивает частоту вылетов из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ). В октябре частота рейсов в неделю выросла до семи, а с конца месяца — до 11 в неделю.

Полина Хабарова