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В аэропорту Сочи введены ограничения для обеспечения безопасности полетов

Вечером в среду, 11 декабря, в аэропорту Сочи ввели временные ограничения введены на работу. Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 19:32 МСК, 11 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи (код ICAO: URSS). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», – заявил представитель Росавиации.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что воздушное пространство над Сочи закрыли. Меру ввели якобы из-за угрозы БПЛА, однако официально эта информация не подтверждалась.

Вячеслав Рыжков

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