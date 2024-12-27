«РИА Новости»: доля доллара в мировых резервах обновила 30-летний минимум

Доля доллара в мировых валютных резервах по итогам третьего квартала достигла минимума за последние почти три десятилетия. Это следует из анализа «РИА Новости» и данных Международного валютного фонда (МВФ).

Отмечается, что в период с июля по сентябрь доля американской валюты сократилась на 0,85 процентного пункта и составила 57,4%, что является самым низким показателем с 1995 года. Статистики за более ранние годы МВФ не предоставляет.

Основной причиной снижения доли доллара стал рост вложений в евро. В третьем квартале его доля выросла до 20,02% по сравнению с 19,75% во втором квартале. Также увеличились инвестиции в нерезервные валюты и японскую иену: их доли составили 4,46% и 5,82% соответственно. Для японской валюты данный показатель стал максимальным с конца марта 2021 года.

Швейцарский франк наряду с долларом также продемонстрировал снижение: его доля сократилась с 0,2% до минимального с конца 2021 года показателя на уровне 0,17%.

Вместе с этим в МВФ зафиксировали остановку длившегося девять кварталов подряд падения доли юаня: в третьем квартале этого года она выросла до 2,17%.