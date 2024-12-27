В Суринаме расследуют причастность «неизвестных лиц» к смерти экс-президента

Полиция Суринама организовала расследование обстоятельств смерти бывшего президента страны Дези Боутерсе, ранее осужденного за убийство политических оппонентов. Об этом сообщило AFP. О кончине бывшего главы государства стало известно 25 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дези Боутерсе в 2021 году

Фото: Ranu Abhelakh/File Photo, Reuters Дези Боутерсе в 2021 году

Фото: Ranu Abhelakh/File Photo, Reuters

Согласно заявлению властей, тело Боутерсе, который более года скрывался от правосудия, доставили в его дом в столице Суринама Парамарибо «неизвестные лица». «В настоящее время ведется уголовное расследование, в рамках которого допрашиваются несколько человек»,— сказано в заявлении полиции.

Признаков насильственной смерти при этом на теле не обнаружено. После согласования с прокуратурой останки были направлены для проведения вскрытия и судебно-медицинской экспертизы.

В январе 2024 года в отношении Дези Боутерсе, осужденному за убийство 15 политических оппонентов, был выдан ордер на арест. Бывший глава государства не явился в тюрьму для начала отбывания своего 20-летнего заключения и скрылся.

Следствие началось еще в 2007 году. Жертвами так называемых декабрьских убийств в 1982 году стали преимущественно юристы, журналисты, преподаватели вузов. Помимо Боутерсе, обвинения были предъявлены еще 24 подсудимым.