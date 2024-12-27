Хуситы заявили о готовности ответить на гибель шести человек при ударах ЦАХАЛа

Израильские удары по территориям Йемена, находящимся под контролем движения хуситов «Ансар Аллах», привели к гибели не менее 6 человек и ранениям более 40. Об этом заявили в Минздраве сформированного хуситами правительства агентству SABA. «Ансар Аллах» предупредило, что не оставит бомбардировку без последствий.

По данным Минздрава, которые приводит ТАСС, три человека погибли при ударах по международному аэропорту Саны, еще трое — в провинции Ходейда. Ранее телеканал «Аль-Масира» сообщал о 4 погибших и 16 раненых.

«Подтверждаем готовность вооруженных сил Йемена быстро и соразмерно отреагировать на эскалацию, не сдавая назад»,— сказано в сообщении руководства хуситов, размещенном в Telegram-канале «Аль-Масиры».

26 декабря израильская авиация нанесла удары по йеменским объектам, включая аэропорт Саны, морские порты Ходейда и Рас-Иса. Кроме того, в Ходейде атаке подвергся крупный электростанцию Рас-Катниб.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после нападения 7 октября 2023 года палестинского движения «Хамас» на Израиль. В ответ он объявил о блокаде палестинского анклава и начал обстрелы Газы, а также Ливана и Сирии, а также наземную операцию. Удары по Израилю и связанным с ним судам также наносят хуситы.

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