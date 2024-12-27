Александр Беглов: Звонки петербуржцам от имени губернатора — фейк и провокация

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что все приглашения жителям для видеосвязи якобы с главой города являются «фейком и провокацией». Об этом он предупредил горожан накануне, 26 декабря, в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Могу ответственно заявить жителям нашего города, что ни я, ни члены правительства, ни мои помощники на видеоразговор никого не приглашаем. Это фейк и провокация. Не поддерживайте мошенников»,— обратился к петербуржцам господин Беглов.

Градоначальник еще раз подчеркнул, что в Петербурге накануне новогодних праздников усилены меры безопасности, и призвал петербуржцев и не поддаваться на провокации жуликов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что уходящий 2024 год Александр Беглов назвал самым успешным для Петербурга за последние 20 лет, а по ряду ключевых показателей — рекордным.

Андрей Цедрик