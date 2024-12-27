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Коммерсантъ FM
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В аэропорту американского города Финикс в ночь на Рождество произошла стрельба

В международном аэропорту Sky Harbor американского города Финикс в ночь на Рождество произошла стрельба и поножовщина. Об этом сообщил телеканал CNN. Инцидент начался в ресторане за пределами зоны безопасности.

Полицейские, прибывшие на место после сигнала о происшествии, обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями. Впоследствии правоохранители задержали на парковке несовершеннолетнюю девушку и мужчину, который получил ножевое ранение. Все четверо пострадавших были доставлены в больницу, одна из женщин, согласно сообщению медиков, в критическом состоянии.

Сержант полиции Майра Рисон сообщила, что конфликт с некоторой степенью вероятности стал следствием семейной спора. Предварительные данные свидетельствуют, что пять участников инцидента знали друг друга. В результате происшествия руководство аэропорта приняло решение временно закрыть один из терминалов.

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