Порядка 4 млн туристов посетили Тюменскую область в 2024 году

Тюменская область стала одним из самых популярных направлений для отдыха, приняв порядка 4 млн туристов в 2024 году, сообщили в информационном центре правительства области со ссылкой на региональное Агентство туризма и продвижения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тобольский Кремль

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Тобольский Кремль

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Регион вошел в топ-10 субъектов России по индексу туристической привлекательности, при этом каждый второй посетитель региона возвращается вновь, следует из геоаналитических данных.

Число посетителей термальных комплексов Тюменской области за 2024 год превысит 1,5 млн человек, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом. В этом году в регионе открылись новые туробъекты: бизнес-отель сети Azimut, крупнейший в РФ минеральный бассейн на базе отдыха «Советский» и геотермальный комплекс «Тобольский». Термальный курорт «ЛетоЛето» получил статус майер-курорта «Марциаль», а санаторий «Сибирь» стал лауреатом премии правительства РФ в области качества.

Кроме того, в этом году регион получил награды престижных отраслевых премий, включая Russian Travel Awards и Russian Event Awards, в частности, область признан одним из пяти лучших регионов России по событийному туризму.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил «Ъ-Урал», что за последние пять лет турпоток в регион вырос в 1,5 раза и достиг рекордного уровня 4,1 млн туристов в 2023 году. За пять лет регион посетило более 15 млн туристов. По данным Росстата, Тюменская область вошла в топ-10 самых посещаемых туристами российских регионов за январь-июль 2024 года.

Как в Тюменской области развивают туристическую сферу — в материале «Тюмень набирает туроборот»

Ирина Пичурина