Цирк в КСК «Арена», балет «Щелкунчик» в театрах и Новый год с группой The Hatters

Новый год — это не только застолье за просмотром праздничных программ, не только елка и подарки. В Петербурге он всегда сопровождается яркими и красочными семейными мероприятиями на любой вкус. «Ъ-СПб» предлагает выбрать досуг, чтобы интересно провести последнюю неделю 2024 года, а также начать 2025-й с похода в цирк, театр или на концерт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ледовое шоу «Лебединое озеро» с Татьяной Навкой

Фото: Ледовое шоу Татьяны Навки Ледовое шоу «Лебединое озеро» с Татьяной Навкой

Фото: Ледовое шоу Татьяны Навки

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представит ледовое шоу «Лебединое озеро» в СК «Юбилейный». В авторской интерпретации спортсменки «средневековая» сказка о заколдованной девушке, влюбленном принце и злом волшебнике превратилась в красочное представление для всей семьи. Показы стартовали 26 декабря и продлятся до 7 января.

В концертном зале «Колизей» на Невском проспекте 27 декабря и 4 января выступит Crush String Quartet с программой «Мировые рок-хиты». Все, под что вы подростком плакали в комнате. Все, что родители грозились выбросить, если не подтянете алгебру. Под что впервые поцеловались, встречали рассвет на выпускном. Музыка у костра в походе с лучшими друзьями. И все — в этом струнном концерте. Для вас прозвучат хиты Linkin Park, Rammstein, AC/DC, Queen, Nirvana, Gorillaz и других легендарных групп.

Балет «Лебединое озеро» покажут на сцене Эрмитажного театра в сопровождении Балтийского симфонического оркестра 27 декабря. Роль Ротбарда исполнит народный артист России Фарух Рузиматов. Талантливая постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова заслужила возможность стать истинным шедевром русского классического балета. В основе сюжета спектакля лежит история любви и проклятия, которая найдет отражение в каждом, так как ценности и идеалы остаются неизменными во все времена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Вячеслав Бутусов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Музыкант Вячеслав Бутусов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В клубе «Космонавт» в этот же день Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» исполнят песни группы «Наутилус Помпилиус». Зрители услышат любимые хиты и песни удивительной судьбы, ставшие саундтреком целого поколения. Музыканты сыграют ретроспективную программу из главных жемчужин творческого наследия «Наутилуса Помпилиуса».

В Доме архитектора 27 и 28 декабря даст концерт проект камерного ансамбля классической музыки Beatles & Baroque, объединивший талантливых исполнителей любовью к наследию ливерпульской четверки в удивительно органичном сочетании с музыкой эпохи барокко, с ее неспешными мелодическими ходами и затейливой орнаментикой.

Изящная стилизация композиций The Beatles под манеру Баха, Вивальди, Генделя и Корелли — прекрасный повод по-новому услышать знакомые мелодии битлов в оригинальной концепции шедевров XVIII века. Представьте, как может звучать «Help!» в манере «Времен года» Вивальди, а «Hey, Jude» в стилистике барочной полифонии Баха?

Концерт «Саундтреки к кинофильмам» даст возможность послушать композиции из отечественных и зарубежных фильмов. Он пройдет 28 декабря в концертном зале «Колизей-Арена» на Невском проспекте. Здесь популярные мелодии из любимых картин оживают в неподражаемом исполнении Балтийского симфонического оркестра, открывая тайны бесконечной вселенной мирового кинематографа. Насыщенная программа этого вечера состоит из известных мелодий к фильмам «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию», «Мой ласковый и нежный зверь», а также саундтреков из «Игры престолов», «Крестного отца» и «Гарри Поттера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Щелкунчик»

Фото: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского Балет «Щелкунчик»

Фото: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского

В «Колизей-Арене» 28 декабря, 3 и 7 января пройдет показ балета «Щелкунчик». Зрители увидят всем известную сказку о трогательной девочке Маше, храброй деревянной игрушке и злом короле мышей. В программе мероприятия классический танец на вечную музыку Петра Чайковского. Добрый сказочник Дроссельмейер, который может оживлять кукол, покажет волшебную историю, наполнит ее чудесами и перенесет детей и взрослых в мир изумительных грез. Яркие персонажи, красочные декорации и яркая атмосфера балета, без сомнения, подарят зрителям хорошее настроение. Увидеть балет можно будет и на следующий день в Эрмитажном театре.

Концерт Балтийского симфонического оркестра с программой «Штраус-гала» пройдет 29 декабря в Большом Итальянском просвете Государственного Эрмитажа. Гостей вечера ждет головокружительная музыка имперской Вены: прозвучат вальсы, польки и марши, которыми славилась семья Штраусов. Арии, дуэты и ансамбли из оперетт. «Штраус-гала» пройдет также 5 января в Эрмитажном театре.

Специальный новогодний концерт 29 декабря в клубе «Космонавт» даст группа «Чиж & Cо». Публику ждет программа, наполненная самыми любимыми песнями и главными хитами за всю историю коллектива, которому в этом году исполнилось 30 лет. Бессменный лидер команды Сергей Чиграков как никто другой умеет создать на площадке клуба атмосферу теплого, душевного квартирника. Конечно, не без рок-н-ролльного драйва, которым пронизано каждое выступление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из циркового шоу «Стойкий оловянный солдатик»

Фото: Елена Бледных Сцена из циркового шоу «Стойкий оловянный солдатик»

Фото: Елена Бледных

С 29 декабря в КСК «Арена» начинаются показы новогоднего циркового шоу «Стойкий оловянный солдатик», поставленного продюсерским центром братьев Запашных. Представления будут проходить до 8 января. Юным и взрослым зрителям покажут красочное шоу с участием животных. На арену выйдут дрессированные верблюды и пумы, на воздушных полотнах будут выполняться трюки без страховки на высоте 14 метров, а номер с дрессированными собаками умилит каждого зрителям. Акробаты на качелях, гимнасты на ремнях корд-де-парель и партерный полет — все это о цирке, все это о сказке.

В версии Большого Московского цирка конец трогательной истории любви оловянного солдатика и бумажной танцовщицы не будет печальным. Их ждут невероятные приключения, полные опасностей и чудес, но добро и любовь непременно победят. Художественный руководитель постановки народный артист РФ Аскольд Запашный решил показать свою версию сказочной истории.

В преддверии Нового года в Ледовом дворце покажут спектакль на льду «12 месяцев» в постановке тренера по фигурному катанию Ильи Авербуха. Представление можно будет увидеть 30 и 31 декабря. Организаторы подготовили истинно петербургский состав звездных фигуристов разных поколений: Елизавета Туктамышева, Петр Гуменник, Николай Угожаев и олимпийские чемпионы Елена Бережная и Алексей Ягудин.

Коварная мачеха (Елена Бережная) отправляет падчерицу (Елизавету Туктамышеву) за подснежниками. Во время шоу у каждого месяца будет свой сольный номер, также покажут ледовую акробатику, выступит хореографический коллектив. Музыка к постановке написана специально, в ней используется много традиционных русских народных мотивов: «Гори-гори ясно», «Катись, катись, колечко».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Народный артист России Фарух Рузиматов

Фото: Александринский театр Народный артист России Фарух Рузиматов

Фото: Александринский театр

В Александринском театре 30 и 31 декабря, а также 1 января покажут балет «Щелкунчик». Авторскую версию знаменитой истории представит фонд «Общество возрождения художественной Руси». Постановка создана совместно с Театром классического балета.

Новую интерпретацию создал хореограф и режиссер, заслуженный деятель искусств России Николай Андросов. Дроссельмейер, крестный Мари, волшебник и сказочник, здесь не кто иной, как автор произведения Эрнст Теодор Амадей Гофман. Его роль исполнит народный артист России Фарух Рузиматов. В этой особенной интерпретации Гофман существует на грани реального и мистического. Его волшебные фантазии переносят героев в сказочный мир. Линия Гофмана проходит сквозь все действие. Однако основной сюжет почти не изменился, как и музыка балета.

Новогоднее детское шоу «Щенки-спасатели: Вперед в Новый год» пройдет 31 декабря в ДК им. Ленсовета. Райдеру и его команде предстоит преодолеть множество трудностей, одолеть Злодея и спасти целый город. Для этого героям на сцене понадобится помощь всех юных зрителей. Организаторы подготовили спектакль большого формата с участием 15 разных героев, в ходе которого прозвучат новые авторские песни и композиции. Интерактив со зрителями не даст заскучать никому, а шоу мыльных пузырей, лазерное, бумажное, химическое шоу и Тесла-шоу подарят кучу эмоций юным зрителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фолк-рок группа The Hatters

Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ Фолк-рок группа The Hatters

Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ

Встретить Новый год с драйвом поможет группа The Hatters. В ночь на 1 января коллектив даст праздничный концерт в клубе «Космонавт». В программе шумные гулянья и веселье в компании друзей под самые любимые песни, специальное новогоднее меню, атмосфера праздника, подарки, сюрпризы, совместные проводы старого и встреча Нового года.

Если уже 1 января не сидится дома, на выручку придет концерт группы Billy’s Band в том же клубе «Космонавт». На сцену выйдут не только абсолютные эксперты по блюзу в голове и коктейлям из лунного света и вина, а также возвышенным размышлениям, но и профессионалы по пробуждению и выведению из излишней тягости постновогодней ночи. Организаторы уверяют, что поход на концерт — лучшая альтернатива всему, чем можно было бы заняться в первый вечер Нового года. Мероприятие подарит возможность вновь проникнуться атмосферой кефирного счастья, снежных песен и биллизбендовского драйва.

Новогодний балет «Ушастые истории» уже вовсю показывают детям и взрослым в Театре Академии танца Бориса Эйфмана. Но не огорчайтесь, если вы пропустили это событие, поскольку постановка хореографа Святослава Мельникова будет идти до 7 января. Особенность балета заключается в том, что на сцене выступают дети. В спектакле задействовано более 70 танцовщиков, большинство из них — юные танцоры от 11 лет и старше, ученики петербургской танцевальной школы. Герои спектакля — Ушастые, тени, пауки, танцующие морковки и свет вечных истин.

Мир Ушастых идеален, но и здесь есть одиночество и тяжелые болезни, которые даже могут полностью погасить Свет. Главный герой Боб, страдающий от одиночества ушастый мальчик, случайно получает письмо, в котором родственники просят спасти тяжело больную ушастую девочку и зажечь для нее Рождественский фонарь, поэтому герой отправляется на помощь. В пути его ждут разные препятствия — от иллюзий и соблазнов в виде аппетитных танцующих морковок до страшных пауков и злых сил под предводительством антагониста — мистера Дыма. И лишь тогда, когда он готов сам погаснуть ради других, свет побеждает тьму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальная группа БИРТМАН

Фото: клуб «Космонавт» Музыкальная группа БИРТМАН

Фото: клуб «Космонавт»

Музыкальная группа «БИРТМАН» 2 января выйдет на сцену клуба «Космонавт». Каждое их выступление — это незабываемый праздник. Строчки из их песен мгновенно разлетаются на цитаты и оказываются в ротации ведущих радиостанций. Организаторы предлагают присоединиться к этому мероприятию.

Каток на Конюшенной площади станет не только одной из площадок для активного отдыха, но и «сценой» для показа спектакля «Щелкунчик». Увидеть его можно будет с 2 по 12 января. В спектакле примут участие действующие спортсмены и артисты Санкт-Петербургского Ледового театра, а также его художественный руководитель олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная. Она исполнит роль главного антагониста — Мышильды, Королевы Мышей. Роль Щелкунчика и Мари будут исполнять молодые солисты Ледового театра. В качестве специальной гостьи в нескольких представлениях планируется участие чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой.

Группа «Кирпичи» 3 января выйдет на сцену клуба «Космонавт». Обещают, что в рамках объявленного юбилейного тура по стране выступления в родном Петербурге будут отличаться особым концептуальным шармом. Фронтмен коллектива Василий Васин всегда свободен при выборе песен для больших сольных выступлений, но пожелания поклонников тоже учитываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Найк Борзов

Фото: клуб «Космонавт» Музыкант Найк Борзов

Фото: клуб «Космонавт»

На следующий день там даст большой новогодний концерт Найк Борзов. Каждое мероприятие дарит зрителям особенное музыкальное впечатление. Песни артиста легендарны, а голос не спутать ни с одним другим в мире. Поиски своего стиля в музыке Найк Борзов начал еще со школы, создав группу «Инфекция» и участвуя в других музыкальных проектах. В 1990-х музыкант перешел к сольной карьере и с выходом суперхита «Лошадка», канонических пластинок «Супермен» (2000) и «Заноза» (2002) стал известным на всю страну.

Концерт «Вселенная Depeche Mode» в исполнении концертного симфонического оркестра Санкт-Петербургской пройдет 3 января в концертном зале «Колизей-Арена». Дирижировать коллективом будет заслуженный артист России Алексей Васильев. Мероприятие точно придется по душе меломанам, детям 1980-х и просто любителям рок-музыки. Группа вышла за пределы того или иного жанра, создав свою, ни на что не похожую, но такую узнаваемую вселенную.

В «Колизей-Арене» 4 января пройдет концерт ABBA — The Beatles в исполнении симфонического оркестра Impulse orchestra. Под руководством дирижера Игоря Томашевского коллектив музыкантов исполнит легендарные хиты одних из самых популярных музыкальных коллективов XX века. Вряд ли найдется человек, который ни разу бы не слышал ни одного хита этих двух легендарных групп.

Amadeus Concerts приглашает 4 января в Петрикирхе на «Битву органов». Два органиста будут поочередно исполнять произведения, написанные величайшими композиторами различных эпох — не столько соревнуясь в исполнительском мастерстве, сколько удивляя зрителя богатством звучания и необычными техниками игры на органе. На этот раз гостей ждет музыкальное противостояние гениев барокко (Бах, Перселл, Гендель) и мастеров современной органной музыки (Таривердиев, Скрябин, Регер, Сакамото). При этом концерт рекомендован отнюдь не только «отпетым ценителям», но и слушателям, которые только открывают для себя орган как инструмент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальная фантазия по мотивам сказки «Снежная королева» с песочной анимацией

Фото: «Колизей – Арена» Музыкальная фантазия по мотивам сказки «Снежная королева» с песочной анимацией

Фото: «Колизей – Арена»

Музыкальная фантазия по мотивам сказки «Снежная королева» с песочной анимацией будет показана 4 и 6 января в «Колизей-Арене». Спектакль создан по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Он увлечет зрителей в таинственное северное путешествие, которое будет сопровождать музыка композиторов-романтиков Сен-Санса, Гуно, Делиба, Чайковского, Минкуса. Интерактивное действо на сцене позволит юным зрителям погрузиться в сказку настолько, чтобы участвовать в ней наравне с героями.

Концертную программу в клубе «Космонавт» продолжит выступление ВИА «Пролетарское танго» 5 января. Новогодний концерт яркого, милого и душевного ретрооркестра включает любимые несколькими поколениями советские шлягеры, а также авторские песни в той же душевной стилистике. Самобытные и аутентичные аранжировки в ритмах 1950–1980-х годов прошлого столетия добавят ностальгической и теплой атмосферы. «Пролетарское танго» ранее включало в свои выступления такие советские шлягеры, как «Снег идет», «Ленинградские мосты», «Московские окна», «Черное и белое» и другие композиции. Гостям вечера представят настоящее ретрошоу, подарят праздничное настроение и зарядят невероятной энергетикой.

Арт-фестиваль «Art Is Technology: Переплетение медиа» пройдет с 5 по 8 января на Roof Place. В рамках мероприятия будет представлена выставка художника-визуалиста Кирилла Даровских и состоится серия концептуальных музыкальных вечеринок с участием Vanya Tkachev, Morgotika, Helter и многих других. Пространство у Финского залива на четыре дня превратится в многоуровневую галерею, где современная фотография, световые инсталляции и видеоарт будут гармонично вплетаться в динамичный soundscape.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Владимир Кузьмин

Фото: БКЗ «Октябрьский» Музыкант Владимир Кузьмин

Фото: БКЗ «Октябрьский»

Владимир Кузьмин выйдет на сцену БКЗ «Октябрьский» 5 января. Артист исполнит свои самые известные хиты: «Эй, красотка!», «Сибирские морозы», «Симона», «Сказка в моей жизни» и многие другие. Это песни, строки из которых давно выучили наизусть все меломаны страны. Зрителей ждут невероятная атмосфера новогоднего праздника и сюрпризы, которыми наполнено каждое выступление артиста.

В рамках концерта группы «ДиДюЛя» будет представлена новая программа «Голос сфер. Рождество». Мероприятие пройдет 6 января в БКЗ «Октябрьский». Группа известна своим неповторимым звучанием, сочетающим в себе элементы рока, фолка, электроники, нью-эйдж и фламенко. На концерте «Голос сфер. Рождество» коллектив представит зрителям свои самые популярные хиты, а также новые композиции, наполненные волшебством и атмосферой праздника. Живое исполнение и потрясающие визуальные эффекты создадут незабываемую атмосферу праздника.

Большой рождественский концерт в клубе «Космонавт» 6 января даст группа «Мельница», которая отмечает 25-летие творческой деятельности. Поклонников приглашают разделить празднование юбилея и сочельника. Слушателей будут ждать главные хиты, созданные «Мельницей» за все время ее существования, плюс «песни про зиму». А поскольку зима — любимое время года вокалистки и автора песен Хелависы, их набралось предостаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников»

Фото: ДК Железнодорожников Мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников»

Фото: ДК Железнодорожников

В последний день новогодних каникул, 8 января, в ДК Железнодорожников покажут мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников». Роскошные наряды, прекрасные танцовщицы, злые разбойники, сокровища, массовые сцены, искрометный юмор, живая музыка, современный балет, страсть и эмоции, невероятные приключения — все это увидят гости мероприятия. Хорошо знакомая сказка раскроется по-новому, музыка станет более современной, а артисты балета украсят массовые сцены.

Иммерсивный театр «Морфеус» предлагает к просмотру сразу несколько спектаклей, которые идут каждый день. Концепция заключается в том, что зрители взаимодействуют с актерами и другими гостями представления, принимая решения, от которых будет зависеть дальнейший сюжет. Спектакли проходят почти каждый день, что облегчит выбор зрителям. На выбор предлагаются постановки «Ответ Гиппократа», «До свадьбы доживет», «Вдох», «22’07», «Судный день», «Загадка амулета» и «Иное место».

Подготовила Татьяна Титаева