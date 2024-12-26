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Прилет самолета Сочи — Тюмень задерживается почти на сутки

Прибытие совмещенного рейса авиакомпаний Utair и «Ямал» из Сочи в Тюмень задерживается почти на сутки, следует из информации онлайн-табло аэропорта Рощино.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Изначально самолет должен был прибыть в Тюмень 26 декабря в 1:35. Однако борт до сих пор не вылетел из Сочи — время прибытия перенесли на 22:10.

Ранее из-за позднего прибытия воздушного судна самолет Red Wings, который должен был вылететь из Кольцово в Казахстан рейсом Екатеринбург — Астана, задержали на четыре часа.

Ирина Пичурина

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