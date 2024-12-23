Вылет самолета Red Wings Екатеринбург — Астана задержали на четыре часа
Из-за позднего прибытия воздушного судна самолет Red Wings RWZ-1097, который должен был вылететь из Кольцово в Казахстан рейсом Екатеринбург — Астана, задерживается на четыре часа, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По расписанию рейс должен был отправиться в 8:40, но вылет перенесен на 12:50. Соблюдение прав пассажиров контролируется Свердловской транспортной прокуратурой.
Напомним, в ноябре вылет в Египет из Екатеринбурга задержали на десять часов из-за замены самолета.