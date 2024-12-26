В Зеленодольске экс-глава ТСЖ получила 2,5 года колонии за кражу денег жильцов

Зеленодольский городской суд приговорил бывшую председателя правления ТСЖ к 2,5 года лишения свободы за присвоение и растрату средств, собранных жильцами для капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Суд установил, что с марта по декабрь 2020 года женщина, будучи председателем правления ТСЖ, похитила более 170 тыс. руб., собранных жильцами на капитальный ремонт. Суд признал ее виновной в хищении, совершенном с использованием служебного положения, а также в злоупотреблении полномочиями. Она не признала свою вину и не предприняла мер к возмещению ущерба.

Осужденная свою вину не признала и не приняла меры по возмещению ущерба. Суд назначил ей наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением некоммерческими организациями, в течение трех лет.

Кроме того, с осужденной взыскана вся похищенная сумма, а на ее имущество наложен арест. Приговор еще не вступил в законную силу.

Анар Зейналов