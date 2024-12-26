Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-гендиректор компании в Невьянске скрыл более 2,5 млн рублей налогов

Прокуратура Невьянска (Свердловская область) через суд взыскала более 2,5 млн руб. недоимки по налогам и сборам, которые были скрыты бывшим генеральным директором ООО «Кремний Углерод», сообщила прокуратура Свердловской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки выяснилось, что в июне 2023 года Невьянский городской суд признал экс-руководителя виновным по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов). С декабря 2021 года по июнь 2022 года он скрывал деньги, избегая использования расчетных счетов компании после расчетов с контрагентами.

Невьянская городская прокуратура подала иск в Сысертский районный суд о взыскании этой суммы, учитывая, что вина бывшего гендиректора в инкриминируемом преступлении подтверждается материалами уголовного дела. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме и обязал вернуть средства в бюджет России.

Напомним, в Тюменской области будут судить главу компании, специализирующейся на предоставлении услуг частных охранных служб, за неуплату налогов на 59 млн рублей.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...