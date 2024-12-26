Экс-гендиректор компании в Невьянске скрыл более 2,5 млн рублей налогов

Прокуратура Невьянска (Свердловская область) через суд взыскала более 2,5 млн руб. недоимки по налогам и сборам, которые были скрыты бывшим генеральным директором ООО «Кремний Углерод», сообщила прокуратура Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки выяснилось, что в июне 2023 года Невьянский городской суд признал экс-руководителя виновным по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов). С декабря 2021 года по июнь 2022 года он скрывал деньги, избегая использования расчетных счетов компании после расчетов с контрагентами.

Невьянская городская прокуратура подала иск в Сысертский районный суд о взыскании этой суммы, учитывая, что вина бывшего гендиректора в инкриминируемом преступлении подтверждается материалами уголовного дела. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме и обязал вернуть средства в бюджет России.

Напомним, в Тюменской области будут судить главу компании, специализирующейся на предоставлении услуг частных охранных служб, за неуплату налогов на 59 млн рублей.

Ирина Пичурина