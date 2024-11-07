На Урале будут судить главу компании за неуплату налогов на 59 млн рублей

В Тюменской области суд рассмотрит уголовное дело руководителя компании, обвиняемого по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) за неуплату налогов на сумму свыше 59 млн руб., сообщили «Ъ-Урал» в региональном СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, руководитель коммерческой компании, специализирующейся на предоставлении услуг частных охранных служб, уклонился от уплаты налогов, не предоставляя налоговые декларации и неправомерно применяя упрощенную систему налогообложения (УСН), несмотря на то, что численность работников предприятия превышала допустимые нормы для использования УСН. При этом он был осведомлен о своей обязанности уплачивать НДС и налог на прибыль организации за период 2018-2020 годы. В результате этой незаконной деятельности бюджету РФ был причинен ущерб, следствием на рассчетные счета компании был наложен арест. Преступление выявили во время выездной налоговой проверки.

Напомним, в апреле в тюменский суд направляли уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 59 млн руб. Руководитель тюменской компании осуществлял формальный документооборот с организациями, создававшими видимость финансовой деятельности, и предоставлял в налоговую декларации с заведомо ложными сведениями.

Ирина Пичурина