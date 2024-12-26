KazanForum-2025 планируют провести 15-16 мая

Оргкомитет международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» предложил запланировать проведение мероприятия на 15–16 мая 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника президента РФ, заместителя председателя и ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова.

Главной темой центрального пленарного заседания предлагается рассмотреть криптовалюту как альтернативу традиционной финансовой системе в отношениях России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). По словам раиса Татарстана Рустама Минниханова, эта тематика выбрана с учетом интереса к криптовалютам со стороны исламских государств и Центрального банка России.

Кроме того, господин Минниханов предложил расширить федеральную составляющую мероприятия, проведя на полях форума заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни». Он отметил, что особое значение форуму придаст празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Целью продвижения форума, по словам Антона Кобякова, является привлечение зарубежной аудитории. Советник президента подчеркнул необходимость регулярного информирования международного делового сообщества и предоставления ему всех необходимых информационных материалов.

KazanForum-2024 прошел с 14 по 19 мая в МВЦ «Казань Экспо». В рамках мероприятия состоялось более 120 тематических сессий с участием российских и зарубежных экспертов. Также было подписано свыше 120 соглашений.

Анар Зейналов