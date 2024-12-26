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Власти Екатеринбурга планируют начать сотрудничество с китайским городом Далянь

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с делегацией из города Далянь, прибывшей из Китая. В ходе встречи он пригласил делегацию посетить выставку «Иннопром» в июле — по его мнению, это может стать поводом для подписания документа о двустороннем сотрудничестве междугородами, сообщили в администрации Екатеринбурга.

Ван И

Ван И

Фото: Администрация Екатеринбурга

Ван И

Фото: Администрация Екатеринбурга

Во главе китайской группы была заместитель директора Канцелярии иностранных дел Народного правительства Даляня Ван И. Алексей Орлов отметил тесное сотрудничество Екатеринбурга с семью китайскими городами — Гуанчжоу, Сианем, Чэнду, Цицикаром, Харбином, Ордосом и Шэньчжэнем в сферах культуры, образования и экономики. «Город Далянь, являющийся финансовым и логистическим центром Китая и всей Восточной Азии, представляет для уральского бизнеса и промышленности большой интерес. Убежден, что текущая встреча послужит импульсом для развития нашего межмуниципального сотрудничества и воплощения в жизнь самых смелых и плодотворных инициатив на благо жителей наших городов»,— заявил мэр.

Ван И поблагодарила Алексея Орлова за теплый прием и отметила важность развития сотрудничества между Россией и Китаем на всех уровнях. Она выразила надежду на укрепление связей с Екатеринбургом, подчеркнув, что город имеет сильную базу в области промышленности, образования, науки. «Мы надеемся, что при вашей поддержке мы ускорим установление дружественных отношений между нашими городами. Екатеринбург и Далянь имеют очень много точек соприкосновения»,— сказала Ван И.

Ранее Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с новым генеральным консулом Китайской Народной Республики (КНР) в Екатеринбурге Ло Шисюном, которому презентовал экономические возможности региона.

Ирина Пичурина

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