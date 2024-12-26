В Удмуртии возбудили уголовное дело против виновника смертельного ДТП

На жителя Удмуртии, который насмерть сбил пенсионера, возбудили уголовное дело. Ему вменяют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

24 декабря 27-летний обвиняемый, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, сбил 68-летнего жителя на территории СНТ «Орион» и скрылся с места происшествия. Пострадавший от полученных травм скончался.

Подозреваемый признался, что отвлекся на телефон во время движения и не заметил наезда. В 2024 году он 29 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.