На Урале к иску из-за отмены концерта Стаса Михайлова присоединились 57 человек

Роспотребнадзор Свердловской области подготовил коллективный иск к организатору несостоявшегося в Екатеринбурге концерта Стаса Михайлова ООО «РокФест». На сегодня к иску присоединились 57 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге дважды переносился, а затем его отменили из-за конфликта с организатором

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге дважды переносился, а затем его отменили из-за конфликта с организатором

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, покупатели, которые хотели вернуть деньги за билеты, обратились в адрес агентства, но в средства не были возвращены. Специалисты Роспотребнадзора направили в адрес «РокФест» предложение о добровольном удовлетворении требований потребителей о возврате средств за билеты, однако агентство проигнорировало предложение. В связи с этим ведомство предложило пострадавшим присоединиться к коллективному иску в срок до 27 декабря.

Напомним, концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге переносился дважды. Изначально он был назначен на 6 апреля. В последний раз концерт исполнителя переносили на 26 октября, но в итоге он был отменен. Как сообщалось на официальном сайте певца, выступление было отменено «из-за недобросовестности и полного бездействия компании NCA (ООО «Рок-Фест»)».

Анастасия Таначева