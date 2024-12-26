В Ростовской области в ДТП погибли более 3,1 тысячи человек

За январь-ноябрь 2024 года в Ростовской области произошло почти 2,6 тыс. дорожно-транспортных происшествий. В них погибло более 3,1 тыс. человек. Об этом сообщила журналистам первый заместитель министра транспорта региона Инна Володина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Количество аварий выросло на 0,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. При этом погибших в этом году на 0,3% меньше.

В 452 случаях аварии обернулись для пострадавших тяжкими последствиями. Это на 2% меньше показателя января-ноября 2023 года.

Как сообщил журналистам начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД

России по Ростовской области Олег Богун, основными видами смертельных ДТП стали столкновения транспортных средств (204 погибших), съезд с дороги (89 погибших) и наезд на пешехода (100 погибших).

Основные причины тяжелых аварий — несоответствие скорости конкретным условиям движения (181 погибший), нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения (44 аварии), несоблюдение очередности проезда (48 аварии), нарушения ПДД РФ пешеходами (71 авария).

Кристина Федичкина