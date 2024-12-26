В Чистополе изъяли более 300 литров контрафактного алкоголя

В Чистополе сотрудники МВД изъяли 311,5 литра спиртосодержащей жидкости с признаками контрафактности у двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что мужчина и женщина продавали спиртосодержащую продукцию из багажника машины. Фигуранты приобрели 50 пластиковых бутылок, в каждой из которых было по 5 литров алкоголя, за 165,7 тыс. руб.

В ходе обыска у мужчины и женщины изъяли алкоголь в объеме 61,5 литра. Всего изъяли 311,5 литра коньяка, чачи и вина разных сортов с признаками контрафактности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Диана Соловьёва