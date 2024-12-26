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Вынесен приговор по делу об обмане дольщиков «Нового Ярославля»

Кировский районный суд Ярославля признал виновным гендиректора ООО «Руф Стайл Констракшен» Руслана Селезнева в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе облсуда, ему назначено 3 года колонии общего режима.

Руслан Селезнев в зале суда

Руслан Селезнев в зале суда

Фото: Алла Чижова

Руслан Селезнев в зале суда

Фото: Алла Чижова

Суд установил, что с 2014 по 2017 год Селезнев заключал с жителями договоры долевого участия в строительстве домов в микрорайоне «Новый Ярославль» в деревне Губцево. В это же время гендиректор заключил с банком договоры об открытии кредитных линий на строительство.

Но в 2017 году стройка остановилась: обязательства перед дольщиками и банком Селезнев не выполнил, а деньги, как решил суд, истратил на личные нужды. Общая сумма ущерба составила почти 400 млн руб. Руслана Селезнева взяли под стражу в зале суда после вынесения приговора. Но, как отметили в пресс-службе облсуда, приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Как отметили в областном суде, обманутые дольщики получили компенсации от государства.

Алла Чижова

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