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В Татарстане зарплаты работников ЖКХ доведут до среднего уровня к 2027 году

Зарплаты работников сферы жилищно-коммунального хозяйства в Республике Татарстан планируют довести до среднего уровня по районам к 2027 году. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по тарифам Александр Груничев на пресс-конференции, посвященной изменениям тарифов на коммунальные услуги на следующий год.

В Татарстане зарплаты работников ЖКХ доведут до среднего уровня к 2027 году

В Татарстане зарплаты работников ЖКХ доведут до среднего уровня к 2027 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Татарстане зарплаты работников ЖКХ доведут до среднего уровня к 2027 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соответствующую задачу Госкомитету по тарифам поставило правительство Татарстана.

«Мы надеемся, что к 27-му году, если принципиально экономическая ситуация не поменяется, мы все-таки этого [среднего уровня зарплат] достигнем. И сфера ЖКХ будет с точки зрения кадров выглядеть более привлекательно, чем на сегодняшний момент»,— отметил Александр Груничев.

Влас Северин

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