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В реестр Минпромторга вошли четыре объекта донской промышленной инфраструктуры

В текущем году в реестр Минпромторга России включено четыре объекта промышленной инфраструктуры Роствоской области, а именно Азовский промышленный технопарк и три промышленных кластера. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе минпромэнерго Ростовской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Три промышленных кластера работают на базе донских предприятий радиоэлектронной промышленности, сельскохозяйственного машиностроения и легкой промышленности. Включение в реестр Минпромторга открывает доступ к федеральным преференциям, включая компенсацию расходов на пилотные партии продукции, упрощенное таможенное и налоговое регулирование, льготные кредиты и снижение социальных налогов.

Также в высокой степени готовности находятся еще десять подобных объектов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с января по октябрь текущего года индекс промышленного производства в Ростовской области вырос на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ева Китаева

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