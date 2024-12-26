В Ростовской области объем промышленного производства вырос на 7% в 2024 году

В период с января по октябрь текущего года индекс промышленного производства в Ростовской области вырос на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе министерства промышленности и энергетики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Динамика промышленного производства в Ростовской области в 2024 году обеспечивалась работой компаний обрабатывающих производств. Положительные экономические показатели связаны с работой таких компаний: филиал АО «АЭМтехнологии» «Атоммаш» в Волгодонске, ООО «ПК «НЭВЗ», ПАО ТКЗ «Красный котельщик», ООО «Бонум», АО «Атомашэкспорт», ООО «Лемакс», АО «Каменскволокно», ООО «БТК Текстиль» и ООО «Вотерфол ПРО» и реализацией в регионе инвестиционных проектов по созданию новых производств.

Также в 2024 году были реализованы несколько инвестиционных проектов. Компанией «Ростсельмаш» запущены три новых завода: завод по выпуску прицепной и навесной техники «Клевер» в Таганроге, завод трансмиссий «Новая динамика» и тракторный завод. С начала года завершены проекты строительства в Шахтах швейной фабрики компании «Булава» и производства на территории ТОСЭР в Донецке морозильных камер «Крафт Технолоджи».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что количество участников системы «Сделано на Дону» выросло на 18% до 102 товаров с начала года. Система позволяет предпринимателям получать субсидии и льготы на более выгодных условиях, а также помощь с маркетингом.

Ева Китаева