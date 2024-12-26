Экспертиза одобрила строительство нефтебазы в Челябинске

Проект строительства нефтебазы по хранению и перевалке нефти и ее продуктов в челябинском поселке Новосинеглазово получил одобрение экспертизы. Соответствующая запись размещена в едином государственном реестре заключений.

Застройщиком объекта является ООО «Газпромнефть терминал» из Новосибирска. Одобряло проект его возведения ООО «Сертпромтест». Нефтебаза расположится на улице Советской, 1а.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», администрация Челябинска в январе предоставила земельный участок под строительство объекта компании-инициатору. Его возведут в территориальной зоне производственно-складских объектов первого — второго классов опасности. Доля застройки уменьшена до 10%.

Виталина Ярховска