В самолете, потерпевшем авиакатастрофу в Актау, было два жителя Екатеринбурга

На борту лайнера Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение в Актау (Казахстан), среди пассажиров была два жителя Екатеринбурга, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, Нармина Игитова проживала в Екатеринбурге, но гостила в Баку, а 25 декабря должна была лететь в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас она числится без вести пропавшей после крушения. Телеграм-канал Shot писал, что на борту был 48-летний житель Екатеринбурга по имени Субхонкула. Он остался жив.

Ранее сообщалось, что бортпроводник «Уральских авиалиний» также летел в этом самолете и выжил. Всего на борту смаолета, который летел из Баку в Грозный, находились 69 человек. Среди 29 выживших 10 россиян, 14 граждан Азербайджана, два — Киргизии.