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обновлено 11:58

В авиакатастрофе в Актау погиб бортпроводник «Уральских авиалиний»

Бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев погиб в авиакатастрофе в Актау. Напомним, самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау (Казахстан) 25 декабря. По предварительным данным сообщалось, что молодой человек выжил, но факультет филологии и медиакоммуникаций Вятского госуниверситета (молодой человек является выпускником данного университета), сообщил, что Рамин Агаев погиб.

Фото: пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии»

Фото: пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии»

«Робкая надежда, что жив и просто не выходит на связь, увы, не оправдалась. В авиакатастрофе близ Актау, Казахстан, погиб наш выпускник направления. ,,Журналистика,, 2018 года Рамин Агаев»,– говорится в сообщении.

Информацию подтвердили и в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря. На борту самолета, который летел из Баку в Грозный, находились 69 человек.

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