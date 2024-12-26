В ЛНР приостановят комендантский час в Новый год и Рождество

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о приостановке комендантского часа с 31 декабря по 2 января и в рождественскую ночь. Ограничения снимут «в районах, где это позволяет военная обстановка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Действие комендантского часа приостановлено с 23:00 31 декабря до 4:00 2 января, а также в ночь с 6 на 7 января»,— написал господин Пасечник в Telegram. Комендантский час продолжит действовать в Кременском, Сватовском, Троицком муниципальных округах, а также в Лисичанске, Первомайске, Рубежном и Северодонецке.

В Донецкой народной республике, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действует военное положение. Во всех четырех регионах введен комендантский час и созданы отряды теробороны.

В октябре 2022 года глава ЛНР ввел комендантский час с 21:00 до 6:00 мск в некоторых городах и районах. В декабре того же года он запретил движение транспортных средств во время комендантского часа. В 2023 году в ЛНР также отменяли ограничения на новогодние праздники.