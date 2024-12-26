В Анапе открыли пункты медпомощи волонтерам в зонах уборки мазута

В Анапе открыли пункты по оказанию медицинской помощи волонтерам в зонах очистки береговой линии от мазута, сообщила пресс-служба Федерального центра медицины катастроф Минздрава. Пять врачебно-фельдшерских постов развернуто на базе пунктов обогрева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Пункты медпомощи открыты на пляжах в Благовещенской, Витязево, в районе реки Можепсин, на Пионерском проспекте и в Джемете (основные локации по очистке береговой линии). Врачебные посты работают с 9:00 до 17:00. На них также организована работа скорой медицинской помощи и телефонная линия консультативной помощи.

«Работники пунктов оказывают помощь обратившимся, а также обучают методам самоконтроля и снижению симптомов токсического отравления»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Вдыхание паров мазута вызывает раздражение дыхательных путей, может привести к бронхиту и пневмонии. Прямой контакт с мазутом --- дерматит и экзему. Некоторые компоненты мазута вызывают головокружение и головную боль. Работы по очистке мазута ведутся с 17 декабря. Первые дни волонтеры работали без спецодежды и средств индивидуальной защиты. 21 декабря эколог Георгий Каваносян писал, что волонтерам стали выдавать больше средств защиты и лопат.

К работам по ликвидации последствий от разлива мазута в Краснодарском крае привлечены более 4 тыс. волонтеров и спасателей. Волонтерские штабы развернуты в селе Витязево и на анапском «Белом пляже». Пункты спасения птиц — в селе Витязево и поселке Веселовка. В Анапе для спасателей и волонтеров работают 13 пунктов обогрева и 15 точек питания.

Полина Мотызлевская