Осужденного за убийство школьницы переведут во «взрослую» колонию

25 декабря суд решил перевести в колонию общего режима жителя Октябрьского округа, который летом этого года был осужден за убийство и изнасилование 15-летней школьницы, сообщает «КП-Пермь». Как установил суд, 8 июля 2023 года злоумышленник облил горючей жидкостью и поджег свою 15-летнюю подругу. Найденную рядом с железнодорожными путями девочку госпитализировали в местную больницу, где через пять дней она скончалась из-за обширных ожогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исправительная колония №29.

Фото: ГУФСИН по Пермскому краю Исправительная колония №29.

Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

На момент совершения преступления злоумышленник был несовершеннолетним и после вынесения приговора находился в воспитательной колонии. В августе осужденному исполнилось 18 лет, поэтому встал вопрос о смене исправительного учреждения. После Нового года отбывать наказание он будет в ИК-29 в Перми.