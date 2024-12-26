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Свердловское МЧС предупредило о непогоде и сильном ветре до 17 м/с 27 декабря

МЧС по Свердловской области выпустило предупреждение о сильном ветре на 27 декабря с порывами до 17 м/с. При сильном ветре спасатели рекомендуют не приближайся к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий, не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями и другими конструкциями, которые могут быть ненадежно закреплены.

Несмотря на это, ожидается, что в последние дни уходящего года в регионе ожидается теплая погода.

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