Свердловское МЧС предупредило о непогоде и сильном ветре до 17 м/с 27 декабря

МЧС по Свердловской области выпустило предупреждение о сильном ветре на 27 декабря с порывами до 17 м/с. При сильном ветре спасатели рекомендуют не приближайся к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий, не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями и другими конструкциями, которые могут быть ненадежно закреплены.

Несмотря на это, ожидается, что в последние дни уходящего года в регионе ожидается теплая погода.