Предновогодняя неделя в Свердловской области будет теплой

В последние дни уходящего 2024 года в Свердловской области ожидается теплая погода: температура воздуха будет на 3-7 градусов выше климатической нормы, передает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». В понедельник днем в регионе будет -1°..-6°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Тепло связано с зональным переносом воздушных масс и влиянием Сибирского антициклона, который продвигается через Южный Урал и к середине недели объединится с западным антициклоном, выходящим на европейскую территорию России. В то же время циклоны следуют вдоль арктического побережья, «запирая» холодный воздух в Арктике. Нынешняя зимняя погода уже несколько раз демонстрировала подобную конфигурацию — это позволяет теплому воздуху проникать далеко на восток и обеспечивать повышение температуры. В регионе такая мягкая погода может сохраниться до конца года, хотя возможны кратковременные колебания при усилении антициклона.

В Екатеринбурге днем 23 декабря установится температура на уровне -2°..-4°, облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер юго-западный, западный, 2-7 м/с. Во вторник, 24 декабря, ночью ожидается до -9°, днем до -5°, ночью среды похолодает до -13°, днем -7°, в четверг будет ночью -12°, днем -8°, в пятницу — ночью -9°, днем -2°. На выходных сохранится тепло: в субботу будет ночью -4°, днем -2°, в воскресенье — ночью -4°, днем -3°.

Напомним, на новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Екатеринбурге предварительно прогнозируется температура -5°..-10° с вероятностью снегопада.

Ирина Пичурина