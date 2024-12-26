В Удмуртии планируют запретить продажу алкоголя вблизи социальных объектов

Депутаты госсовета планируют запретить продажу алкоголя вблизи социальных объектов. Такую инициативу начнут прорабатывать в следующем году, в рамках общего совершенствования антиалкогольного законодательства региона. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Невоструев, подводя итоги уходящего года, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Днем точка продает как магазин, а после 22:00 волшебным образом превращается в кафе и продолжает продавать. Поэтому мы будем и дальше совершенствовать и отрабатывать эту тему»,— сказал господин Невоструев.

В Удмуртии уже были введены некоторые ограничения по продажам алкоголя. Так действующий закон запрещает небольшим заведениям (площадью не более 50 кв.м) продажу спиртного в многоквартирных домах с 10:00 до 22:00. По словам Невоструева, это позволило уменьшить количество преступлений, совершаемых в алкогольном опьянении. При этом спикер подчеркнул, что сокращение времени продажи алкоголя по примеру других регионов в Удмуртии не планируется.

Напомним, в Вологодской области продажу алкоголя ограничили до двух часов в день по будням.