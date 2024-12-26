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Коммерсантъ FM
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МЧС оценило ущерб от пожаров в России в 16 млрд рублей

Ущерб от пожаров в России остается высоким, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков. По его словам, сумма ущерба за 11 месяцев 2024 года составила 16 млрд руб. В 2023 году она превышала 22 млрд руб.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господин Куренков считает, что для снижения количества пожаров и погибших граждане должны сами задумываться о своей безопасности. В частности, он посоветовал оборудовать дома пожарными извещателями — по его словам, это «не так дорого».

«Один прибор стоит несколько сотен рублей, а польза колоссальная: предупредит о задымлении, сам спасешься, других спасешь, дом не сгорит, имущество уцелеет»,— сказал министр в интервью ТАСС. Он также призвал предпринимателей и владельцев объектов выполнять требования пожарной безопасности.

В прошлом году площадь лесных пожаров в РФ составила 4,3 млн га — на треть больше, чем в 2022 году. 83% всех площадей пришлось на шесть регионов — Якутию, Хабаровский край, Магаданскую, Амурскую, Свердловскую области и Еврейскую автономную область. В этом году крупные пожары в июле охватили в том числе Якутию и Хабаровский край, в сентябре — Ростовскую область.

В сезон лесных пожаров операторы связи стали договариваться с федеральными и региональными властями о внедрении своих решений для мониторинга лесов на базе ИИ и больших данных. В частности, ИИ используется для обработки информации с камер видеонаблюдения и данных геолокации абонентов.

Подробности — в материале «Ъ» «Искусственный интеллект идет лесом».

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