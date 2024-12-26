Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд обязал пчеловода выплатить соседу 20 тыс. рублей за укусы насекомых

Владельцы земельного участка в селе Платошино обратились в суд с иском, в котором просили обязать соседа убрать со своего участка пасеку и взыскать компенсацию морального вреда. Как сообщает Пермский краевой суд, истец жаловался, что пчелы регулярно жалили истцов, из-за чего им приходилось надевать плотную одежду и вызывать скорую помощь, поскольку из-за укусов развивалась аллергическая реакция.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Заочным решением Пермского районного суда исковые требования удовлетворены частично. Решением ответчику было запрещено заниматься пчеловодством, кроме того, суд взыскал с него компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. руб.

Пермский краевой суд согласился с выводами первой инстанции о взыскании компенсации, поскольку участок с пасекой был расположен в непосредственной близости от земли истца, также был зафиксирован факт обращения за медицинской помощи из-за аллергической реакции. В то же время апелляция отменила решение райсуда о запрете ответчику содержать пасеку. При рассмотрении спора было установлено, что с момента принятия обжалуемого решения фактов нападения пчел зафиксировано не было. Кроме того, земельный участок, где расположена пасека, не принадлежит иным лицам, поэтому права истцов не нарушаются.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...