Суд обязал пчеловода выплатить соседу 20 тыс. рублей за укусы насекомых

Владельцы земельного участка в селе Платошино обратились в суд с иском, в котором просили обязать соседа убрать со своего участка пасеку и взыскать компенсацию морального вреда. Как сообщает Пермский краевой суд, истец жаловался, что пчелы регулярно жалили истцов, из-за чего им приходилось надевать плотную одежду и вызывать скорую помощь, поскольку из-за укусов развивалась аллергическая реакция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Заочным решением Пермского районного суда исковые требования удовлетворены частично. Решением ответчику было запрещено заниматься пчеловодством, кроме того, суд взыскал с него компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. руб.

Пермский краевой суд согласился с выводами первой инстанции о взыскании компенсации, поскольку участок с пасекой был расположен в непосредственной близости от земли истца, также был зафиксирован факт обращения за медицинской помощи из-за аллергической реакции. В то же время апелляция отменила решение райсуда о запрете ответчику содержать пасеку. При рассмотрении спора было установлено, что с момента принятия обжалуемого решения фактов нападения пчел зафиксировано не было. Кроме того, земельный участок, где расположена пасека, не принадлежит иным лицам, поэтому права истцов не нарушаются.