Цены на проживание в гостиницах Сочи за год выросли как минимум на 10%

За год стоимость размещения в большинстве гостиниц, мотелей и отелей Сочи выросла как минимум на 10%. Об этом свидетельствуют результаты наблюдений Краснодарстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как следует из еженедельной статистики Краснодарстата, по состоянию на 23 декабря 2024 года проживание в гостинице категории «одна звезда» или в мотеле в сутки с человека в Сочи стоит 990 руб. В исследовании от 9 января 2024 года стоимость была указана как 805 руб.

В средствах размещения категории «две звезды» в начале года стоимость размещения составляла порядка 1,2 тыс. руб. В конце декабря показатель достиг 1,5 тыс. руб. Приблизительно на одном уровне осталась стоимость проживания в трехвездочных гостиницах – около 2,1 тыс. руб. за сутки с человека. С 5,9 тыс. руб. до почти 6,6 тыс. выросла стоимость размещения в гостиницах категории «четыре» и «пять звезд». Проживание в хостеле упало в цене с 864 руб. до 761 руб. за сутки.

День отдыха в санатории подорожал за год с 5,7 тыс. руб. до 6,2 тыс. В доме отдыха или пансионате стоимость отдыха выросла с 2,5 тыс. руб. до 2,7 тыс.

«Ъ-Сочи» писал, что, по состоянию на конец ноября, в целом по Краснодарскому краю в конце ноября проживание в гостинице категории «одна звезда» стоило 1,3 тыс. руб., в декабре ценник остался на том же уровне. Почти не изменились цены и в средствах размещения прочих категорий.

Оперативные новости Сочи в Telegram

Вячеслав Рыжков