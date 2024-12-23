На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в ДТП погибли два человека

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) в отношении водителя «УАЗ Пикап» после гибели двух человек на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 22 декабря около 13:10 на 551 км дороги. В полиции установили, что 39-летний водитель «УАЗ Пикап» при обгоне ехавшего впереди Mitsubishi Fuso выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia K5, за рулем которого был 27-летний житель Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО).

В результате аварии 26-летний пассажир иномарки скончался на месте происшествия, водитель — в машине скорой помощи. Два пассажира УАЗ в возрасте 31 и 33 лет лет получили травмы различной степени и были госпитализированы.

Напомним, в Свердловской области Красноуфимский районный суд рассмотрит уголовное дело 42-летнего уральца, который, будучи пьяным, насмерть сбил восьмилетнего мальчика в Ачите.

Ирина Пичурина