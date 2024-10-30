Доходы оказались в дефиците

Курултай Башкирии начал рассматривать проект регионального бюджета на будущий год. Документ характеризуется небольшим увеличением расходов и доходов и сокращением дефицита. Вместе с номинальным увеличением расходов на образование и здравоохранение на 2025 заложено уменьшение трат на социальную политику. Сокращение реальных расходов вызывает опасения экспертов, которые предполагают, что некоторые планируемые показатели будут пересмотрены по ходу исполнения бюджета из-за нехватки средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И.о. министра финансов Башкирии Светлана Малинская внесла в Курултай проект бюджета региона

Фото: министерство финансов Башкирии И.о. министра финансов Башкирии Светлана Малинская внесла в Курултай проект бюджета региона

Фото: министерство финансов Башкирии

Исполняющая обязанности министра финансов Башкирии Светлана Малинская представила комитету по бюджетной, налоговой и инвестиционной политике Курултая проект республиканского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. 1 ноября пакет документов должен быть рассмотрен президиумом парламента, а его принятие в первом чтении ожидается на пленарном заседании в конце месяца.

Главный финансовый документ характеризуется умеренным увеличением доходной и расходной частей бюджета. Так, доходы запланированы на уровне 323,7 млрд руб. Поступления от налогов на прибыль должны увеличиться с нынешних 153,7 млрд руб. до 166,1 млрд руб. Также вырастут поступления за счет сбора НДФЛ — с 70,6 млрд руб. до 76,5 млрд руб. Увеличение сборов с акцизов запланировано с 33,4 млрд руб. до 39,2 млрд руб., доходов с налога на имущество — с 15,6 млрд руб. до 16,8 млрд руб. Примерно столько же будет приносить использование государственной и муниципальной собственности, около 16,3 млрд руб.

Из федерального бюджета ожидаются дотации и субсидии на 68,9 млрд руб. В числе межбюджетных трансфертов — выделение 8,2 млрд руб. на создание межвузовского кампуса на базе Евразийского научно-образовательного центра.

Расходы, планируют авторы проекта, в 2025 году составят 327,7 млрд руб. Самым крупным разделом в перечне расходов остается образование, на которое планируется потратить около 90,7 млрд руб. (в 2024 году траты составляют 89,4 млрд руб.). Вырастут также расходы на общегосударственные нужды (функционирование главы региона, органов власти, содержание резервного фонда и другие статьи) — с 13,2 млрд руб. до 22,3 млрд руб., национальную оборону — с 194,3 млн руб. до 195,9 млн руб., поддержание национальной экономики — с 60,9 млрд руб. до 65,8 млрд руб. Сфера дорожного хозяйства должна получить 42,3 млрд руб. вместо текущих 39,1 млрд руб.

Расходы на систему здравоохранения увеличатся до 35,7 млрд руб., на культуру и кинематограф — до 11,2 млрд руб.

Существенное сокращение финансирования ожидается в сфере ЖКХ (с 22,4 млрд руб. до 11 млрд руб.), а также физкультуры и спорта (с 8,3 млрд руб. до 4,3 млрд руб.).

Кроме того, ожидается снижение затрат на социальную политику, с 75,2 млрд руб. до 68,8 млрд руб., в том числе на социальное обслуживание и обеспечение населения и охрану семьи и детства. В то же время вырастут траты на пенсионное обеспечение населения.

Также предполагается увеличение расходов на социальную поддержку военнослужащих, участников СВО и их семей. Например, общая сумма единовременных выплат членам семей погибших военнослужащих превысит 2,1 млрд руб. (в этом году на эти цели заложено 1,9 млрд руб.). Расходы на выплаты военнослужащим в составе башкирских батальонов увеличатся более чем в два раза (до 1,2 млрд руб.). Обе статьи вошли в раздел «Социальная политика».

Общий объем ассигнований для военнослужащих и членов их семей составит не менее 3,9 млрд руб. В эту сумму не вошли выплаты отдельным категориям граждан, предусмотренные указами главы Башкирии на сумму 4,1 млрд руб.

В министерстве финансов ожидают, что дефицит бюджета в 2025 году составит 4 млрд руб. Источниками его финансирования выступают государственные и ценные бумаги, акции гос-

компаний, бюджетные кредиты и другие поступления. На обслуживание госдолга планируется потратить 3,7 млрд руб.

Экономист Всеволод Спивак считает, что по итогам 2025 года дефицит может быть выше из-за того, что по мере исполнения бюджета денег на поставленные задачи будет не хватать. Это связано с тем, что расходная часть бюджета в реальном выражении фактически сократилась, если учитывать индекс потребительских цен, дефлятор инвестиций и рост цен на товары производителей.

Снижение реальных расходов, по мнению господина Спивака, выглядит крайне негативно: «В частности, номинальные расходы на образование остаются практически неизменными относительно 2024 года, а при этом, кажется, заработные платы работников образования надо будет индексировать, чтобы просто сохранить их и без того довольно скромный уровень жизни. За счет чего это будут делать? За счет сокращения количества школ, уплотнения классов, снижения расходов на ремонт?».

Бюджетную политику экономист назвал достаточно консервативной: «Мы не можем выйти на траекторию опережающего развития, но при этом и темпы роста задолженности пока еще достаточно скромные».

Проектирование расходов на уровне фактических показателей 2024 года при увеличении доходной части призвано уменьшить дефицит бюджета, полагает депутат Курултая Башкирии, экономист Рустем Ахунов. При этом он отметил, что в ходе обсуждения в параметры бюджета могут быть внесены изменения.

Идэль Гумеров