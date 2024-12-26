По итогам 11 месяцев 2024 года Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов России по объему выданных населению кредитов во всех сегментах розничного кредитования. Об этом рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ-5 регионов по объему выданных кредитов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-5 регионов по объему выданных кредитов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Татарстане выдали 1,63 млн кредитов общей суммой на 490,83 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число займов снизилось на 6%, а объем — на 16%. Республика также попала в топ-5 регионов по объемам кредитования в ноябре.

В топ-5 регионов по объему выдач во всех сегментах кредитования за 11 месяцев 2024 года вошли Москва (4,15 млн кредитов на 1,71 трлн руб.), Московская область (3,52 млн кредитов на 1,17 трлн руб.), Санкт-Петербург (2,12 млн кредитов на 762,86 млрд руб.) и Краснодарский край (2,43 млн кредитов на 619,20 млрд руб.).

Гендиректор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин отметил тренд на снижение кредитования во второй половине 2024 года. По его мнению, эта тенденция вряд ли изменится в первом квартале 2025 года.

Всего за 11 месяцев 2024 года банки выдали 59,71 млн кредитов на 15,23 трлн руб. Количество выдач по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 6%, объем — на 18%. Больше всего снижение наблюдается в ипотечном кредитовании: количество выдач упало на 41%, а объем — на 37%.

Диана Соловьёва