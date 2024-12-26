В Ярославской области модернизировали все кадровые центры

В Рыбинске Ярославской области после модернизации открылся кадровый центр, он стал последним модернизированным кадровым центром «Работа России» в регионе. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве области. Работы велись в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадровый центр в Рыбинске

Фото: Правительство Ярославской области Кадровый центр в Рыбинске

Фото: Правительство Ярославской области

«Полностью модернизировали региональную сеть службы занятости. В ее структуру входит 17 кадровых центров. Все они были за этот год обновлены и теперь функционируют на полную мощность»,— рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В 2024 году Ярославская область вошла во вторую волну регионов, участвующих в проекте модернизации сети центров занятости населения. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Вера Даргель. По ее словам, регион получил субсидию от Министерства труда РФ на сумму более 200 млн руб. для обновления службы занятости. Госпожа Даргель отметила, что по данным федеральной статистики, уровень трудоустройства в модернизированных регионах выше, а скорость поиска работы увеличивается почти на 40%. Также ускоряется подбор персонала для бизнеса — на 20% быстрее.

В правительстве области сообщили, что после модернизации служба занятости Ярославской области стала более эффективной. Она помогает людям находить работу, стимулирует их к профессиональному росту и предлагает обучение, консультации и перепрофилирование специалистов.

Антон Голицын