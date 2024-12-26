Valmont объединилась с Locanda

В последнюю неделю года в ресторане Locanda начинаются предпраздничные мероприятия. К юбилею самого звездного средства марки Valmont — обновляющей «маски Золушки» Prime renewing pack — в ресторане будет проводиться беспроигрышная лотерея с возможностью выиграть как миниатюру, так и полноразмерный флакон маски. А для поддержания праздничной атмосферы шеф-бармен Егор Бочаров разработал трио коктейлей на основе шампанского, которое замиксовал с пряным ромом, ягодным джином и кордиалами — из персика, груши или грейпфрута. Все они украшены свежими фруктами. Акция Spirito festivо продлится с 24 декабря по 10 января.

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