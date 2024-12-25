Свердловское правительство выделило молочным предприятиям более 236 млн рублей

Губернатор Евгений Куйвашев дополнительно выделил более 236 млн руб. для поддержки производителей молока в Свердловской области. Эти средства получат 173 аграрных предприятия до конца декабря, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В целом, в 2024 году на поддержку отрасли направят свыше 2,2 млрд руб. из регионального и федерального бюджетов. Средства помогут аграриям погасить кредиты, оплатить труд сотрудников или подготовиться к новому сезону — например, приобрести удобрения для кормовых культур или запасные части для техники. Ожидается, что с учетом господдержки, полученной аграриями в 2024 году, сельхозпроизводители произведут более 727 тыс. тонн молока.

Напомним, производители молока в Свердловской области согласились первоочередно поставлять продукцию на местные предприятия. В свою очередь, молокозаводы гарантируют, что в полном объеме будут закупать продукцию.

Ирина Пичурина