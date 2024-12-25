Правительство намерено создать еще 20 охраняемых природных территорий за 5 лет

Вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» до 2030 года планируется создать еще 20 федеральных особо охраняемых природных территорий. Нацпроект будет запущен с 1 января 2025 года. В рамках действующего с 2019 года нацпроекта «Экология» уже создано 25 федеральных и более 600 региональных ООПТ.

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«Конечно, отталкиваться надо не только от количественного показателя. Необходимо понять, насколько эффективно ведется эта деятельность у нас в стране»,— сказал вице-премьер на совещании с представителями профильных ведомств по развитию особо охраняемых природных территорий.

Господин Патрушев отметил, что у ООПТ есть большой потенциал развития, но реализован он может быть только при условии решения «накопившихся проблем». К проблемам он отнес отсутствие документа стратегического планирования отрасли, недостаток дополнительных источников финансирования, а также земельные вопросы.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — территории, на которых располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое или оздоровительное значение. Они изымаются по решению органов государственной власти из хозяйственного использования полностью или частично.

Сейчас в заповедный фонд России входят 12 тыс. территорий площадью более 240 млн га, говорится в сообщении правительства. При реализации нацпроекта «Экология» площадь федеральных ООПТ увеличилась на 5,46 млн га. Запускаемый со следующего года проект «Экологическое благополучие» включает в себя шесть федеральных проектов, в том числе по сохранению биологического разнообразия и развитию экологического туризма. Общий объем финансирования проекта составит 1 трлн 260 млрд руб., включая региональные и внебюджетные средства.

Подробнее о нацпроекте — в материале «Ъ» «Заповедник для галочки».

Полина Мотызлевская