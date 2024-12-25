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Программа развития Чувашии до 2025 года консолидировала более 1,6 тыс. проектов

Первая комплексная программа развития Чувашской Республики до 2025 года консолидировала более 1,6 тыс. инвестиционных, инфраструктурных и социальных проектов. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Олега Николаева.

Большинство показателей программы были достигнуты досрочно. Практически все мероприятия программы на 2020–2025 годы либо завершены, либо находятся на финальной стадии реализации (80%).

«Результативность реализации первой комплексной программы, глубина проработки второй позволяют с уверенностью говорить о наличии полного диапазона возможностей и инструментов для достижения всех стоящих перед нами задач по обеспечению вклада Чувашии в достижение национальных целей Российской Федерации»,— отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Проект комплексной программы социально-экономического развития республики на 2025–2030 годы оценивается более чем в 1 трлн рублей.

Влас Северин

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