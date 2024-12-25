Вручены государственные и региональные награды лучшим региональным спортсменам 2024 года

В Перми состоялась 28-я церемония награждения выдающихся спортсменов «Спортивная элита Прикамья. В этом году главные награды конкурса получили чемпион России по легкой атлетике, серебряный призер международных спортивных Игр стран БРИКС Константин Холмогоров и двукратный победитель и призер спортивных Игр стран БРИКС по плаванию Кира Манохина. Они признаны лучшими спортсменом и спортсменкой года по олимпийским видам спорта. Наставник Киры Манохиной — Андрей Орехов признан лучшим в номинации «Тренер года по олимпийским видам спорта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Махонин и Валерий Чупраков.

Фото: минспорта Пермского края. Дмитрий Махонин и Валерий Чупраков.

Фото: минспорта Пермского края.

За вклад в развитие физической культуры и спорта в Пермском крае благодарственным письмом губернатора Пермского края награжден президент ФК «Амкар-Пермь» Валерий Чупраков.