Банк «Ренессанс Кредит» сменил главу через два месяца после назначения

Временно исполняющим обязанности председателя правления банка «Ренессанс Кредит» стал зампред правления Денис Феофанов. Он сменил на должности Сергея Королева, который занял пост 15 октября.

Смена председателя правления «Ренессанс Кредита» стало решением единственного акционера, говорится в сообщении банка. Им числится группа «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова. Денис Феофанов ранее был заместителем председателя правления банка и руководил блоком «Финансы».

В середине октября пост председателя правления «Ренессанс Кредита» покинула Татьяна Хондру. Она проработала на должности 20 лет. В ноябре «Онэксим» продала инвестгруппу «Ренессанс Капитал» топ-менеджерам компании.