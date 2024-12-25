В Прикамье следующий год будет посвящен коми-пермяцкому языку

2025 год в Пермском крае станет Годом коми-пермяцкого языка. Как сообщил глава региона Дмитрий Махонин в своем официальном телеграм-канале, соответствующий указ был подписан вчера. Решение связано с празднованием 100-летнего юбилея образования Коми-Пермяцкого округа в феврале 2025-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Глава Прикамья отметил, что сейчас в регионе коми-пермяцкий язык изучают более 4,5 тыс. детей. «Наша задача — хранить и передавать молодому поколению традиции и культуру народов Пермского края»,— подчеркнул Дмитрий Махонин.

Администрации губернатора и краевому правительству поручено обеспечить проведение мероприятий по популяризации коми-пермяцкого языка.