В Сочи израсходовали 56 топп противогололедных материалов

В поселке Красная Поляна и селе Эсто-Садок службы ведут работы по расчистке снега и обработке дорожного покрытия. В работе задействовали значительные ресурсы, однако частный транспорт создает дополнительные трудности, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи

В Красной Поляне и Эсто-Садке работы по очистке автомобильных дорог и тротуаров продолжаются круглосуточно. За последние сутки дорожные службы, в том числе муниципальные, краевые и федеральные организации, использовали 56 тонн противогололедных материалов и привлекли 64 единицы техники. На всех участках работают 79 дорожных рабочих.

Однако частный транспорт мешает эффективной расчистке снега. Специалисты просят жителей не парковать автомобили на тротуарах, вдоль дорог и вблизи перекрестков. Неправильная парковка создает помехи для дорожных служб и затрудняет процесс уборки снега.

Накануне в Краснополянском поселковом округе также проводили круглосуточную расчистку, где специалисты задействовали 60 единиц техники и 59 рабочих, а для обработки дорожного покрытия использовали более 41 тонны противогололедных материалов.

В селе Аибга специалисты прочистили 20 км проездного маршрута, а на 10 участках убирают лавины и завалы. Специалисты Сочинских электрических сетей восстанавливают поврежденную опору на улице Листопадной

Мария Удовик