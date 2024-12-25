Товарооборот России со странами СНГ с начала года вырос более чем на 10%

Президент Владимир Путин открыл неформальный саммит СНГ, проходящий в Ленинградской области. Он заявил, что товарооборот России со странами СНГ по итогам десяти месяцев вырос на 10,6%.

«Товарооборот России с участниками СНГ, по данным за январь—октябрь, прибавил 10,6% и составил немножко больше чем $93 млрд»,— рассказал господин Путин (цитата по ТАСС).

Вчера, 24 декабря, Владимир Путин провелвстречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Тот заявил, что товарооборот между двумя странами вырос почти на 20%.

Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина в интервью «Ъ» сообщила, что в целом за последние два года товарооборот с «дружественными» странами вырос более чем на 50%. К 2030 году, как ожидается, объемы торговли вырастут еще в 2,5 раза.

12 декабря в Москве прошло последнее в этом году заседание межправительственного совета СНГ. По словам премьера Михаила Мишустина, доля государств СНГ во внешней торговле РФ выросла до 16%, а товарооборот сторон прибавил за три квартала 11%.

Подробности — в материале «Ъ» «Год России в СНГ».