Прокуратура Ленинского района Чебоксар добилась взыскания более 500 тыс. руб. в качестве компенсации для девочки, получившей закрытый компрессионный перелом позвонков на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах суд взыскал 500 тыс. рублей за травму ребенка на детской площадке

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Чебоксарах суд взыскал 500 тыс. рублей за травму ребенка на детской площадке

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что травма произошла из-за отсутствия необходимых элементов безопасности на площадке, включая ударопоглощающее покрытие и предупреждающие информационные стенды, информирующие о высоте объекта и правилах его безопасной эксплуатации.

После вмешательства прокуратуры на площадке были установлены новое напольное покрытие и ограждение на высотном игровом сооружении. Кроме компенсации морального вреда, администрация города также возместит расходы на приобретение ортопедического корсета для пострадавшей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Анар Зейналов